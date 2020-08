Massimo Mauro fa a pezzi Sarri: “dilettantesca la gestione di Dybala. Un errore che non si può perdonare” (Di sabato 8 agosto 2020) “Disastro Juve, disastro Sarri”: si intitola così il commento di Massimo Mauro sull’edizione on line di Repubblica. Ricordiamo che Mauro è un uomo molto vicino alla proprietà bianconera. È impietoso con l’allenatore toscano. Per attaccarlo, sceglie la gestione di Dybala mandato in campo da infortunato e costretto a uscire dopo pochi minuti. Una cosa che non mi ha proprio convinto è la gestione di Dybala: l’argentino non stava bene, è stato forzato il recupero col risultato che quando è entrato in campo la Juve ha giocato con un uomo in meno perché non era in condizione. Sarri e lo staff medico in questo caso si sono dimostrati dei dilettanti, in ... Leggi su ilnapolista

Gazzetta_it : Massimo #Mauro è sicuro: '#Juve eliminata dal Lione in #ChampionsLeague? È inimmaginabile' - napolista : Mauro fa a pezzi Sarri: “dilettantesca la gestione di Dybala. Un errore che non si può perdonare” Su Repubblica l’… - marcobremb : RT @Gazzetta_it: Massimo #Mauro è sicuro: '#Juve eliminata dal Lione in #ChampionsLeague? È inimmaginabile' - EngGliantonelli : RT @Gazzetta_it: Massimo #Mauro è sicuro: '#Juve eliminata dal Lione in #ChampionsLeague? È inimmaginabile' - MarcoSnaaaa : RT @Gazzetta_it: Massimo #Mauro è sicuro: '#Juve eliminata dal Lione in #ChampionsLeague? È inimmaginabile' -

