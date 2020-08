Manifestazione a Beirut, tensione e scontri al ministero degli Esteri (Di sabato 8 agosto 2020) Sale la tensione a Beirut, dove oggi i cittadini sono scesi in piazza per ricordare le vittime della tragica esplosione di martedì e protestare contro la corruzione del sistema politico. I manifestanti hanno preso d’assalto il ministero degli Esteri, ribattezzandolo la ‘sede della Rivoluzione’. Una volta dentro i contestatori hanno bruciato le fotografie del presidente del Libano, Michel Aoun, chiedendone le dimissioni immediate e il processo per i responsabili della strage. A negoziare con i manifestanti, che spingono per una demilitarizzazione della città, è intervenuto l’esercito. Leggi anche: Beirut, prevista per oggi una grande Manifestazione di protesta Gli scontri con la polizia Durante il ... Leggi su italiasera

