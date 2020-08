Le nuove linee guida del ministero e l’aborto con la pillola anche senza ricovero (Di sabato 8 agosto 2020) Il ministero della Salute guidato da Roberto Speranza ha aggiornato le linee guida sull’aborto che risalivano a dieci anni fa, cambiando in particolare le regole sull’aborto anche senza ricovero. Spiega oggi Repubblica che le direttive approvate dieci anni consigliavano per sicurezza tre giorni di ricovero per l’aborto farmacologico, lasciando libertà di scelta alle Regioni. Poi l’uso, le esperienze nel mondo e in molte Regioni che parlavano di metodo sicuro, hanno reso la pratica più spesso ambulatoriale. Spiega oggi Repubblica: Il parere alla base delle nuove linee guida del ministero contiene un’altra novità: vi si sottolinea ... Leggi su nextquotidiano

