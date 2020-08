Basta ai continui cambi di casacca dei consulenti finanziari! (Di sabato 8 agosto 2020) Se il vostro consulente finanziario cambia casacca e passa a lavorare per un’altra banca, fate attenzione! Perché lui, in tal caso, guadagna un bel po’ di soldini (“premio di ingaggio”) dal nuovo intermediario per effetto del trasferimento del suo patrimonio gestito, cioè dei risparmi dei suoi clienti, e voi vi potreste trovare nella condizione di dover sostenere pro-quota, senza accorgervene, quel costo. Il turnover selvaggio dei promotori finanziari nelle reti è un fenomeno molto diffuso e particolarmente nell’ultimo periodo. Semplificando, si tratta di capire il fenomeno del continuo “cambio di casacca” che una buona fetta di promotori finanziari (oggi denominati consulenti finanziari) esercita come “professione” per fare ... Leggi su ilfattoquotidiano

ITunes mi sta proprio dicendo 'basta, non la facciamo salire la canzone, senza che continui a comprarla' e ora non mi accede più allo store - LucaCappaii : @stuckysdan Se tanto non mi stai ascoltando cosa parli a fare? Sei disposta a capire cosa voglio dire? Che senso ha… - PAOLO7713 : RT @MeucciGrazia: Gli allevamenti intensivi di animali, vanno chiusi...gli animali devono vivere normalmente... Nn essere uccisi x i contin…

Ultime Notizie dalla rete : Basta continui Basta ai continui cambi di casacca dei consulenti finanziari! Il Fatto Quotidiano Agricoltura, i sindacati scrivono alla ministra Bellanova: ''Ci sono già soluzioni pronte, basta che la Provincia le metta in pratica''

TRENTO. E' un continuo botta e risposta tra Cgil, Cisl e Uil e l'assessora Giulia Zanotelli. Il tema è quello della manodopera in agricoltura, soprattutto gli addetti che provengono dall'estero. Da pi ...

La Juventus esce dalla Champions: non basta la vittoria 2-1 con il Lione

La Juventus esce dalla Champions dopo la partita di ritorno con il Lione che i bianconeri hanno vinto a Torino per 2-1 dopo il successo 1-0 dei francesi nella partita di andata che si era giocata prim ...

