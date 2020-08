Zidane: “Dobbiamo congratularci con i nostri avversari. Bisogna tenere la testa alta” (Di venerdì 7 agosto 2020) Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato ai microfoni della UEFA dopo la gara persa contro il Manchester City: “Quando perdi non puoi essere felice. Allo stesso tempo siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Dobbiamo congratularci con i nostri avversari, che hanno giocato molto bene. Abbiamo perso entrambe le partite. Il 95% di quello che i giocatori hanno fatto quest’anno è stato spettacolare, Bisogna tenere la testa alta, il voto finale della nostra stagione è positivo nonostante questo risultato. Dobbiamo essere felici”. Foto: Marca L'articolo Zidane: “Dobbiamo congratularci con i nostri avversari. Bisogna ... Leggi su alfredopedulla

