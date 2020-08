Via libera del Cdm al decreto agosto: stop ai licenziamenti e tasse sospese, arriva il fondo per le casalinghe (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 agosto)Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto agosto. Dopo giorni di liti all’interno del governo e di tiri alla fune tra Confindustria e sindacati, la quadra finale – soprattutto sullo stop ai licenziamenti – è stata trovata. Dalla proroga del reddito di emergenza al pacchetto per il Sud, passando per il dossier Alitalia e il condono per gli stabilimenti balneari, ecco le misure che – stando alla bozza entrata in Cdm – verranno finanziate con i 25 miliardi stanziati grazie allo scostamento di bilancio. Proroga dei licenziamenti La possibilità di licenziare sarà flessibile: legata alla cassa integrazione. Solo le aziende che hanno usufruito di tutte le 18 settimane di Cig potranno ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Decreto agosto, verso il via libera a fiere e crociere: restano chiuse le discoteche Fanpage.it Conte: misure significative, approvate misure per complessivi 100 miliardi

Con il dl agosto abbiamo approvato "misure significative: ringrazio tutti i ministri, i capi delegazione e le forze maggioranza per il proficuo confronto e lavoro svolto". Lo ha detto il premier Giuse ...

