Uomini e Donne: Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda sono i tre aspiranti tronisti (Di venerdì 7 agosto 2020) Davide Donadei Uomini e Donne ha presentato i suoi tre nuovi aspiranti tronisti. Da settembre, infatti, nel programma ci sarà spazio soltanto per due di loro. A sorpresa, il dating show di Canale 5 ha chiesto infatti agli utenti, attraverso un sondaggio disponibile su Witty Tv, di scegliere chi potrà effettivamente diventare uno dei protagonisti ‘ufficiali’ del programma. Conosciamo quindi i single pronti a cercare l’amore alla corte di Maria De Filippi. Il primo candidato a salire sul trono è il 25enne Davide Donadei, proveniente da Palabita, un paesino in provincia di Gallipoli. Ristoratore di professione, il ragazzo non ha mai conosciuto le famiglie delle sue ex fidanzate, ... Leggi su davidemaggio

matteosalvinimi : Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare 4 donne. Grazie alla… - Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - matteosalvinimi : Non smetterò mai di ringraziare donne e uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per tutelare la sicurezz… - zani_greta : mi troverete sempre dalla parte della differenza di genere, l’uomo fa l’uomo e la donna fa la donna. Gli uomini ven… - Aquilanik69 : RT @Andrea11893544: @doluccia16 Mi sà che ultimamente dichiararsi uomo o donna è diventato quasi una vergogna. Esiste sicuramente una stra… -