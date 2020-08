Tor Bella Monaca, spaccio di stupefacenti: arrestato pusher romano (Di venerdì 7 agosto 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un romano di 55 anni, disoccupato e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, nella serata di ieri, è stato fermato dai militari, mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di ben 25 dosi di cocaina, del peso di circa 11 grammi, e della somma contante di 600 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. Il pusher è stato condotto in caserma e trattenuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito ... Leggi su ilcorrieredellacitta

