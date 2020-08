Nonni e nipoti, estate insieme anche se i genitori hanno divorziato (Di venerdì 7 agosto 2020) La nostra legge prevede un espresso e categorico diritto per gli ascendenti di mantenere un rapporto continuativo con i loro nipotini. anche quando la mamma e il papà decidono di separarsi/divorziare. Precisamente, il codice civile sancisce che il rapporto tra i nipoti e gli ascendenti debba essere “significativo”. D'altra parte, indipendentemente da quanto previsto dalla legge, questo principio è la diretta conseguenza del fatto che i Nonni hanno un ruolo e un'importanza insostituibili nella crescita e nella vita di nipotini. La nonna e il nonno, infatti, sapranno insegnare il senso della vita ai minori, raccontare loro storie formative e divertirsi insieme in un continuo scambio stimolante per gli uni (che hanno tutto da ... Leggi su liberoquotidiano

La nostra legge prevede un espresso e categorico diritto per gli ascendenti di mantenere un rapporto continuativo con i loro nipotini. Anche quando la mamma e il papà decidono di separarsi/divorziare.

Nonno Angelo, 88 anni, palermitano di origini, si commuove quando pensa all’infermiera Sara dell’ospedale di Lodi e a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori che l’hanno accudito e «coccolato».

Nonno Angelo, 88 anni, palermitano di origini, si commuove quando pensa all'infermiera Sara dell'ospedale di Lodi e a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori che l'hanno accudito e «coccolato».