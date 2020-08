Mamma e figlio scomparsi nel Messinese, la cognata della donna a NewsMediaset: 'Nessun problema con la famiglia, rapporti ottimi' (Di venerdì 7 agosto 2020) 'Penso che, subito dopo l'incidente, sia entrata in uno stato confusionale. A causa del coronavirus, aveva subito uno stress emotivo, stava male. Anche se ultimamente si stava un po' riprendendo, ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Massa, mamma aggredita in spiaggia per aver chiesto a due donne di rispettare norme anti-Covid: “Se tuo figlio è ma… - HuffPostItalia : Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. Il Covid non esiste' - emergenzavvf : #Messina #4agosto, #vigilidelfuoco impegnati con cinofili, esperti in topografia e droni per la ricerca di una mamm… - BiancoRinaldo : RT @GiorgiaMeloni: È una storia incredibile quella di Katia, mamma dopo 50 arresti cardiaci. La nascita del figlio le ha ridato speranza. L… - FratellidItalia : RT @GiorgiaMeloni: È una storia incredibile quella di Katia, mamma dopo 50 arresti cardiaci. La nascita del figlio le ha ridato speranza. L… -