Intervista – Daniele Pagani e il mercato azzurro: “Napoli, prendi Cebolinha!” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – Da Maradona a Careca, passando per i più recenti Cavani e Higuain, con nel mezzo la nostalgica parentesi Lavezzi. Quelli menzionati sono solo alcuni dei tantissimi fenomeni sudamericani che hanno vestito la maglia azzurra del Napoli, con cui hanno scritto la storia a suon di gol, assist, record e trofei. E proprio di talenti sudamericani parliamo oggi, insieme ad un esperto in materia: Daniele Pagani (clicca qui). Il baby Luka Romero, il decantato Cebolinha, la sorpresa Darwin Núñez: più che obiettivi, suggestioni di un mercato, quello che partirà ufficialmente a settembre, diverso dagli altri perché più breve e con un margine d’errore ridotto al minimo. Cristiano Giuntoli porterà all’ombra del Vesuvio anche uno di questi ... Leggi su anteprima24

