Trump | “I bambini sono quasi immuni dal coronavirus” Twitter e Facebook rimuovono il post

(Foto: Scott Olson/Getty Images)Facebook e Twitter hanno rimosso un video di Donald Trump contenente false affermazioni sul coronavirus. Il video in questione riportava un'intervista rilasciata dal presidente degli Stati Uniti a Fox News nella mattina di mercoledì 5 agosto, nella quale sosteneva che i bambini fossero "quasi immuni" dal covid-19. Le sue parole esatte: "Se guardi i bambini, i bambini sono quasi – e direi quasi sicuramente – ma quasi immuni da questa malattia. Non hanno problemi. Semplicemente non hanno problemi", incalzava il tycoon. L'intervista è stata pubblicata ...

