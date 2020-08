Speranza, "La curva epidemica scende, prime dosi del vaccino entro la fine del 2020" (Di giovedì 6 agosto 2020) AGI - Priorita' alle scuole, che devono ripartire "a settembre tutte, in sicurezza, senza differenze e senza distinguo", anche perche', nel pieno dell'epidemia "chiuderle e' stata la decisione piu' difficile, anche a livello personale". E poi proseguire con "prudenza e cautela" con le riaperture delle attività": già nel prossimo Dpcm via libera alle fiere e alle navi da crociera "che sono un pezzo importante del mondo economico del nostro Paese e che possono tornare a lavorare dentro il perimetro del rispetto delle regole". Sono i punti salienti del discorso che oggi al Senato ha tenuto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l'informativa sui prossimi passi del Governo nella 'Fase 3' della pandemia. Il primo pensiero e' a bambini e ragazzi: "Il lockdown non sara' finito nel nostro Paese fino a quando tutte le scuole non ... Leggi su agi

