Mamma e figlio scomparsi sulla Messina-Palermo, si indaga per sequestro ma prende corpo l’ipotesi dell’allontanamento volontario (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono ancora diversi i dubbi attorno alla scomparsa di Viviana Parisi di 43 anni e del figlio Gioele di 4 anni. I due non si trovano da lunedì, da quando cioè hanno avuto un incidente d’auto, non grave, lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica ora si indaga per sequestro di persona, ma gli inquirenti percorrono comunque anche la pista dell’allontanamento volontario. Non si capisce infatti perché la donna abbia detto al marito Daniele Mondello, prima di uscire di casa, di essere diretta a Milazzo per comprare un paio di scarpe al figlio, e poi si sia ritrovata a Caronia a 100 chilometri di distanza. E non si esclude, come sottolinea La Stampa, anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. Il Covid non esiste' - fattoquotidiano : Massa, mamma aggredita in spiaggia per aver chiesto a due donne di rispettare norme anti-Covid: “Se tuo figlio è ma… - emergenzavvf : #Messina #4agosto, #vigilidelfuoco impegnati con cinofili, esperti in topografia e droni per la ricerca di una mamm… - stpuntogold : RT @buffona5: Figlio 2 a cameriere: la mia mamma oggi fa gli anni. Cameriere: quanti? Figlio 2: credo 24 Figlio 1: ma che dici ne ha almeno… - mrssdaddario : RT @deadiscordiaa: oggi sono andata dal patataro per comprare le patate a mia mamma e il figlio del patataro mi ha riconosciuta perché ieri… -