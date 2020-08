Juve, Sarri gonfia il petto: "Felici di aver vinto il campionato più difficile della storia della A" (Di giovedì 6 agosto 2020) E' stupito da tutto questo pessimismo che c'è nell'ambiente nonostante la vittoria dello Scudetto? E' una delle domande poste in conferenza sta a Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contr ... Leggi su tuttonapoli

Grandi manovre di mercato in casa Juve: cresce l’interesse per Leão. Per il portoghese, bianconeri pronti ad imbastire uno scambio con Bernardeschi. Il Milan ci pensa. Rafael Leao () Quella che sembra ...La strada che porta a Lisbona non è un rilassante rettilineo a tre corsie poco trafficato che la Juventus può permettersi di percorrere inserendo il pilota automatico. Così poteva apparire, forse, dop ...