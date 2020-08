Giulia De Lellis rompe il silenzio sui problemi con Andrea Damante e rivela cosa sta accadendo (Di giovedì 6 agosto 2020) Giulia De Lellis e Andrea Damante sono di nuovo in crisi, non si sono lasciati ma stanno vivendo un momento complicato. Questo, dopo i vari rumors, lo ha rivelato proprio la diretta interessata, Giulia De Lellis che ha postato un video raccontando cosa sta accadendo, per evitare che vengano dette cose non vere. Ha preferito parare lei stessa e mettere in chiaro diversi punti. Le parole di Giulia De Lellis sulla crisi con Andrea Damante Giulia ha postato sui social un video nel quale ha detto così: «È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, in cui stiamo capendo. Sono cambiate un sacco di cose. Siamo ... Leggi su baritalianews

__ladyf : Giulia De Lellis parla della storia con Damante: 'Prima di raccontarci, vogliamo capirci' - leonia2009 : @Truciolo_Roll Ma se si mette lei a parlare di storia dell'arte vi straccia tutti quanti, ma non le interessa perch… - leonia2009 : @Cate98584598 @Truciolo_Roll Io ti consiglio di seguire la sua principale concorrente come influencer italiane, se… - leonia2009 : @deIreyrare Io invece di quelli che parlano di Giulia de lellis che è la seconda influencer nel settore moda e beau… - StraNotizie : Giulia De Lellis in crisi con Andrea Damante? Arriva il commento di lei -