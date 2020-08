Consigliere leghista Calligaris a quelli di Casapound: “Sono tra quelli che sparerebbe ai migranti” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giusto contestualizzare sempre i fatti, visto il clima di tensione che si era venuto a creare durante il consiglio regionale del Friuli e la possibile perdita di lucidità in momenti concitati, ma ci sono pochi dubbi su quanto affermato dal Consigliere della Lega, Antonio Calligaris. Il tesserato, infatti, ha fronteggiato in prima persona alcuni esponenti di Casapound che avevano fatto irruzione durante la seduta per esporre le proprie idee sulle politiche attuate per (non) arginare il trend che sta vedendo un elevato numero di migranti nel nostro Paese. Ci sono alcune parole di Calligaris, durante il faccia a faccia, che non sono passate inosservate e che, a distanza di alcune ore, possono essere ricostruite. Si viaggia, in sostanza, a livelli se vogliamo “superiori” rispetto a quanto notato pochi ... Leggi su bufale

Quella gente lì sono i migranti della rotta balcanica. E a pronunciare una frase tanto inquietante è il consigliere regionale insontino della Lega Antonio Calligaris, nel tentativo di placare le ...

