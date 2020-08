'A Beirut non è stato un attentato'. Il Pentagono smentisce Trump (Di mercoledì 5 agosto 2020) Cosa è successo davvero a ? 'Sembra un terribile ', ha detto dalla Casa Bianca, a qualche ora dalle devastanti esplosioni che ieri hanno colpito la capitale libanese, con decine di morti e migliaia di ... Leggi su leggo

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - borghi_claudio : Temo che il prezzo pagato da #Beirut non sia solo in termini di vite. Se non erro vicino al punto dell'esplosione s… - ilpost : Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, ma circolano decine di video molto impressionanti:… - luizenorc : RT @DarineRemaytti: @ColuiDi Cari saluti da #Beirut purtroppo che i ministri e qualche politico non sanno dove è il Libano in qui ci sono p… - AnnaP1953 : RT @FilippoTommaso2: Non capisco la gente che si indigna per quanto scritto da #DiStefano . Se per #DiMaio Matera è in Puglia Per #Tonin… -