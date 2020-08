Senegalese pestato nella civilissima Toscana. E il figlio implorava di non farlo (Di martedì 4 agosto 2020) In provincia di Grosseto un ragazzo Senegalese è stato insultato e picchiato in spiaggia per il colore della pelle. Gli aggressori sono due uomini albanesi. A Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, un ragazzo Senegalese – riferisce Rainews – è stato insultato e picchiato in spiaggia per il colore della sua pelle. La vittima … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

