Ragazza uccisa da proiettile vagante mentre porta a spasso il cane, orrore a Stoccolma (Di martedì 4 agosto 2020) Una ragazzina stava portando a spasso il cane nel quartiere Botkyrka a Stoccolma quando ed è stata uccisa davanti ad un benzinaio. La Svezia è sotto choch per la morte di una... Leggi su ilmessaggero

Il Messaggero

Una ragazzina stava portando a spasso il cane nel quartiere Botkyrka a Stoccolma quando ed è stata uccisa davanti ad un benzinaio. La Svezia è sotto choch per la morte di una dodicenne, Adriana ...Shock in Svezia per la morte di una dodicenne colpita da un proiettile vagante a Stoccolma sparato da una macchina in corsa. La ragazzina stava portando a spasso il cane nel quartiere Botkyrka ed è st ...