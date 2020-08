Messaggi sessisti: il poliziotto resta al suo posto (Di martedì 4 agosto 2020) Incastrato da una chat su Whatsapp, un sergente è stato licenziato dalla Città di Ginevra, ma dovrà essere reintegrato Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Messaggi sessisti: il poliziotto resta al suo posto #messaggi #ginevra #poliziotto #licenziato - tweetgarbato : @MarcelloSanna7 @NinaRicci_us Ma che dici? E a tergo, che c’entra Laura Boldrini che è stata massacrata di messaggi… - Machine97961199 : @wizardfox3 @osamustea Le donne trans sono discriminate dal Patriarcato, ma con modi diversi, e il femminismo non p… -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggi sessisti

Ticinonline

Le avrete viste. Compaiono tra un post e l’altro lungo i nostri Feed di Instagram. Sono foto in bianco e nero di donne, più o meno famose, accompagnate sempre dall’hashtag #ChallengeAccepted, seguito ...Scuse non accettate. La reazione della deputata Ocasio Cortez agli insulti sessisti di un collega deputato è un messaggio al rispetto. “Avere una figlia, avere una moglie non rende un uomo decente“: l ...