DAZN – Aumenta la sua offerta di streaming: acquisiti i diritti per la Champions League in Germania, Austria e Svizzera (Di martedì 4 agosto 2020) DAZN, il servizio di streaming sportivo globale, è la “nuova casa del calcio” in Germania dopo aver ottenuto i diritti in esclusiva della UEFA Champions League per le prossime tre stagioni. A partire dal 2021 e fino al 2024, DAZN trasmetterà in Germania, Austria e Svizzera 121 delle 138 partite in programma, dai preliminari fino alla finale. Ogni match, tranne uno a settimana, sarà trasmesso live e in esclusiva dalla piattaforma di streaming, con la finale invece trasmessa in contemporanea anche dalla televisione pubblica. Inoltre, DAZN sarà la sede di un esclusivo formato “conferenza” che mostrerà le azioni live della ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : DAZN Aumenta DAZN – Aumenta la sua offerta di streaming: acquisiti i diritti per la Champions League in Germania, ... SportFair Honda, in viaggio con Federazione Rugby per ripartenza

E' un viaggio attraverso l'Italia, da Sud a Nord, quello intrapreso assieme da Honda e dalla Federazione Italiana Rugby. L'iniziativa è nata per raccontare il rugby italiano che si appresta a vivere u ...

FIR E HONDA MOTOR EUROPE ITALIA #INSIEME PER LA RIPARTENZA DEL RUGBY

Un viaggio attraverso la Penisola, dal Sud al Nord, per raccontare il rugby italiano che si appresta a vivere una nuova stagione, a riprendere l’attività dopo essersi fermato, primo sport nel nostro P ...

E' un viaggio attraverso l'Italia, da Sud a Nord, quello intrapreso assieme da Honda e dalla Federazione Italiana Rugby. L'iniziativa è nata per raccontare il rugby italiano che si appresta a vivere u ...Un viaggio attraverso la Penisola, dal Sud al Nord, per raccontare il rugby italiano che si appresta a vivere una nuova stagione, a riprendere l’attività dopo essersi fermato, primo sport nel nostro P ...