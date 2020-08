Borsa, Somec passa da AIM Italia a MTA (Di martedì 4 agosto 2020) (TeleBorsa) – Somec, azienda trevigiana specializzata in grandi progetti architettonici chiavi in mano in ambito navale e civile, ha debuttato oggi sul MTA, dopo un’esperienza di due anni sul mercato AIM Italia dove era quotata da maggio 2008. Somec è la diciassettesima società che effettua un passaggio dall’AIM Italia al MTA e la terza dell’anno. E’ stata assistita da Intermonte in qualità di Sponsor. Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato il passaggio, affermando che “rappresenta un esempio di come le eccellenze imprenditoriali possano compiere un percorso di crescita sui nostri mercati, grazie ad un approccio graduale che permette loro di ... Leggi su quifinanza

Andreacocco87 : #BORSAITALIANA HA DISPOSTO L’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MTA DELLE AZIONI ORDINARIE DI #SOMEC S.P.A. (azienda… - ilnautilus : BORSA ITALIANA HA DISPOSTO L’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MTA DELLE AZIONI ORDINARIE DI SOMEC S.P.A. 4 AGOSTO… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Somec Borsa, Somec passa da AIM Italia a MTA Borsa Italiana Borsa, Somec passa da AIM Italia a MTA

(Teleborsa) - Somec, azienda trevigiana specializzata in grandi progetti architettonici chiavi in mano in ambito navale e civile, ha debuttato oggi sul MTA, dopo un'esperienza di due anni sul mercato ...

Somec trasloca all'MTA da Aim Italia

Primo giorno di quotazione di Somec sull'MTA di Borsa Italiana, dopo due anni di “palestra” sul mercato Aim Italia. Borsa Italiana ricorda che si tratta del terzo passaggio di mercato dell’anno e del ...

(Teleborsa) - Somec, azienda trevigiana specializzata in grandi progetti architettonici chiavi in mano in ambito navale e civile, ha debuttato oggi sul MTA, dopo un'esperienza di due anni sul mercato ...Primo giorno di quotazione di Somec sull'MTA di Borsa Italiana, dopo due anni di “palestra” sul mercato Aim Italia. Borsa Italiana ricorda che si tratta del terzo passaggio di mercato dell’anno e del ...