Migranti: 8 sbarchi con 200 persone a Lampedusa (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - Lampedusa, 03 AGO - Sono circa 200 i Migranti giunti, con otto barchini diversi, fra la notte e l'alba, a Lampedusa, Ag,. La metà delle imbarcazioni è riuscita ad arrivare direttamente sulla ... Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : Italia, 2020. Grazie a Conte è ricominciata la pacchia. Il 20 e 21 settembre elezioni in sette regioni, conto in vo… - LegaSalvini : E questi fuggono dalla guerra? Salvini mostra la vergogna dei migranti-turisti A Torino arrivano i migranti trasfe… - LegaSalvini : MIGRANTI, NUOVI SBARCHI A LAMPEDUSA - LisadaCa : RT @ChiodiDonatella: L'AMMUINA DEL #GOVERNO SUI #CLANDESTINI. Ora tutti duri e puri. Ora. Che sennò gli #italiani si incazzano. E a #sette… - Adri19510 : RT @ChiodiDonatella: L'AMMUINA DEL #GOVERNO SUI #CLANDESTINI. Ora tutti duri e puri. Ora. Che sennò gli #italiani si incazzano. E a #sette… -

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - Nelle ultime ore sono all'incirca 200 i migranti, quasi tutti tunisini, arrivati a Lampedusa (Agrigento) in otto diversi sbarchi. Alcune imbarcazioni sono arrivate dirett ...La nave Gnv Azzurra, sulla quale verrà effettuata la quarantena dei migranti che sbarcano nell'Agrigentino, è arrivata a Porto Empedocle (Ag). Esattamente come era già accaduto per la Moby Zazà (la na ...