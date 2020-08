Lido di Camaiore, muore per overdose il figlio dello scrittore Ventrella (Di lunedì 3 agosto 2020) È una storia che fa malissimo quella che ha stroncato la vita di Samuele, 26 anni, morto dopo un overdose di droga e alcol. Era insieme a suo padre Gerardo Ventrella, 54 anni, quando il ragazzo ha fumato cocaina e hashish a Lido di Camaiore, in Versilia. Quando entrambi si sono sentiti male, sono stati soccorsi dai turisti ma per Samuele non c’è stato niente da fare, il suo cuore ha smesso di battere presto. I volontari del 118 arrivati sul posto hanno cercato di rianimarlo ma per il ragazzo non c’era più niente da fare. Era arrivato in Versilia per trascorrere il primo giorno ferie. Leggi su vanityfair

MarinellaU : Un padre che si droga insieme al figlio che padre è? Salvini che dichiara che la droga è morte è uno sciacallo e… - bizcommunityit : Lido di Camaiore, Gerardo Ventrella: in overdose per alcol e droga. Il figlio muore, il papà è grave - tbuccico69 : Sono in un bar al Lido di Camaiore, come vedete in foto con mascherina bella,una signora milanese urla contro il me… - infoitinterno : Lido di Camaiore, Gerardo Ventrella: in overdose per alcol e droga. Il figlio muore, il papà è grave - lucio22673283 : Lido di Camaiore, Gerardo Ventrella: in overdose per alcol e droga. Il figlio muore, il papà è grave. Una storia c… -