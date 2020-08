Lena Dunham racconta il Covid-19 da malata cronica: “Ero come una macchina con i cavi a casaccio” (Di lunedì 3 agosto 2020) Lena Dunham, nota ai più come creatrice e principale interprete della serie tv Girls – nonché come autrice della controversa autobiografia Non Sono Quel Tipo di Ragazza –, condivide da tempo alcune delle esperienze più dolorose legate al suo stato di salute, e in particolare alle difficoltà della vita vissuta con le limitazioni di signficative patologie croniche. Nel 2018 ha illustrato a Vogue il lungo e doloroso percorso verso l'isterectomia completa come unica soluzione alle indicibili sofferenze dell'endometriosi, mentre alcuni mesi fa ha motivato su Instagram alcune impietose foto scattate dai paparazzi con la diagnosi della sindrome di Ehlers-Danlos, di cui hanno affermato di soffrire sia l'attrice Jameela Jamil che la cantante Sia. Questa volta ... Leggi su optimagazine

Il virus ha lasciato dolorosi strascichi alla star, che ha contratto la malattia a marzo. Lena Dunham continua ad avere problemi di salute legati al Covid-19. La star di «Girls» ha contratto il virus

