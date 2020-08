Grassani: "Critiche durissime di Conte. L'Inter può licenziarlo" (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA - "La multa rappresenterebbe il minimo sindacale rispetto a quello che è accaduto ma, nel caso di specie, vi sono anche i margini per procedere al licenziamento in tronco per giusta causa, con ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Grassani: 'Critiche durissime di Conte. L'#Inter può licenziarlo': L'avvocato: 'La multa rappresenterebbe il minimo… - MicheleRovito : RT @marifcinter: Avvocato Grassani: 'Si tratta di una situazione senza precedenti, almeno a livelli così alti. Siamo in presenza di critich… - marco9894 : RT @marifcinter: Avvocato Grassani: 'Si tratta di una situazione senza precedenti, almeno a livelli così alti. Siamo in presenza di critich… - marifcinter : Avvocato Grassani: 'Si tratta di una situazione senza precedenti, almeno a livelli così alti. Siamo in presenza di… -