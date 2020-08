Coronavirus, due navi da crociera in isolamento nel porto di Civitavecchia (Di lunedì 3 agosto 2020) Sono due le navi ferme in isolamento nel porto di Civitavecchia per tre membri dell’equipaggio risultati positivi al Coronavirus Lo ha reso noto l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato. Si tratta delle navi la Deliziosa e la Favolosa, due navi di Costa Crociere al momento bloccate in isolamento al porto di Civitavecchia per … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SkyTG24 : Coronavirus, due navi da crociera in isolamento nel porto di Civitavecchia - repubblica : Coronavirus, chiuso a Roma un centro estivo dopo due contagi - BBCWorld : Coronavirus: Scaled back Hajj pilgrimage due to start in Saudi Arabia - RedazioneLaNews : Coronavirus, chiuso a Roma un centro estivo dopo due contagi - gemini9500 : RT @Satiraptus: Notizia ANSA: #Coronavirus, tre positivi a bordo di due navi da crociera. Precisazione per i #leghisti: sono navi da crocie… -