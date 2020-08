Azzolina, insulto da vicesindaco Pd: “È una grillina, peggio che put****” (Di lunedì 3 agosto 2020) La ministra dell’istruzione Lucia Azzolina è stata insultata da Vittorio De Prà ex vicesindaco Pd, attualmente insegnante. Ecco il provvedimento disciplinare nei suoi confronti Fonte LaPresse-696×485Lucia Azzolina è un personaggio che non sta simpatico proprio a tutti. Il suo modo di fare ha spesso creato polemiche e ha suscitato diverse reazioni polemiche. L’ultimo episodio in ordine di tempo riguarda degli insulti ricevuti qualche tempo fa da parte di Vittorio De Prà docente di matematica presso in istituto superiore di Novara. In passato aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco in quota PD. Ed è proprio questo aspetto che rende più grave l’accaduto. Insulti alla Azzolina: come si evoluta la vicenda Ricostruendo i ... Leggi su chenews

Banchi monoposto, l'infettivologo Galli: inutili e costosi, meglio il medico scolastico. Azzolina: consigliati dal Cts

Azzolina, insulti su Facebook alla ministra: licenziato il professore di Ovada

