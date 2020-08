Allarme a Roma: rom ubriachi attraversano la Tangenziale. Non bastavano i roghi e le illegalità (Di lunedì 3 agosto 2020) A Roma rom ubriachi attraversano la strada e scatta l’Allarme sicurezza in Tangenziale. Una settimana fa all’altezza di viale Somalia c’è stato un incidente: un furgone ha tamponato una Mercedes per evitare di investire un rom sbucato all’improvviso. L’uomo ha scavalcato il guardrail per attraversare incautamente la strada. Il rom proviene da un’insediamento abusivo che si trova nei pressi della Tangenziale. Non è la prima volta che alcuni rom che vivono nella baraccopoli abusiva che costeggia la strada attraversino incautamente l’arteria. Mettendo così a rischio la loro vita e quella di chi è alla guida di un’auto. Rom ubriachi in Tangenziale, la testimonianza Il Giornale ... Leggi su secoloditalia

andrelettrico : RT @SecolodItalia1: Allarme a Roma: rom ubriachi attraversano la Tangenziale. Non bastavano i roghi e le illegalità - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Allarme a Roma: rom ubriachi attraversano la Tangenziale. Non bastavano i roghi e le illegalità - SecolodItalia1 : Allarme a Roma: rom ubriachi attraversano la Tangenziale. Non bastavano i roghi e le illegalità… - egos23 : Manodopera sfruttata senza pietà da gruppi criminali(..)non hanno interesse a tutelare i loro schiavi nè tantomeno… - DanieleLoMonaco : RT @ilRomanistaweb: ?? L'analisi di Juventus-Roma: chiuso in bellezza, ora l'ultima prova. La squadra di Fonseca è maturata col nuovo siste… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Roma Roma, svaniti 10 milioni di turisti stranieri, persi 2 miliardi: è allarme in Centro Corriere Roma Allarme a Roma: rom ubriachi attraversano la Tangenziale. Non bastavano i roghi e le illegalità

A Roma rom ubriachi attraversano la strada e scatta l’allarme sicurezza in Tangenziale. Una settimana fa all’altezza di viale Somalia c’è stato un incidente: un furgone ha tamponato una Mercedes per ...

CORONAVIRUS: MIGRANTI, il Professor CRISANTI lancia l'ALLARME. Ecco le Parole del VIROLOGO che fanno Paura

MIGRANTI, il Professor CRISANTI lancia l'ALLARME“Il CORONAVIRUS non guarda in faccia nessuno e circola ovunque”. Sono le parole del virologo Andrea Crisanti facendo riferimento ai MIGRANTI arrivati in ...

A Roma rom ubriachi attraversano la strada e scatta l’allarme sicurezza in Tangenziale. Una settimana fa all’altezza di viale Somalia c’è stato un incidente: un furgone ha tamponato una Mercedes per ...MIGRANTI, il Professor CRISANTI lancia l'ALLARME“Il CORONAVIRUS non guarda in faccia nessuno e circola ovunque”. Sono le parole del virologo Andrea Crisanti facendo riferimento ai MIGRANTI arrivati in ...