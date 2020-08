Traffico Roma del 02-08-2020 ore 14:30 (Di domenica 2 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto e studio Marina riccomi in zona euro incidente in lungo via Cristoforo Colombo Code in corrispondenza di viale Europa in direzione Pontina circolazione è regolare Invece sul resto della viabilità cittadina lungo le consolari e sul Raccordo Anulare chiusa da ieri per motivi di sicurezza via di Tor Bella Monaca in prossimità di via Casilina in zona Magliana è chiusa per accertamenti tecnici via Frugoni nel tratto sottostante il cavalcavia ferroviario tra via Ostiense viale di Val Fiorita il Traffico ferroviario rimarrà bloccato fino al termine degli accertamenti inizieranno domani mattina alle 5 e termineranno il prossimo 14 agosto i lavori di rifacimento del manto stradale sul percorso Urbano dell’a24 interventi comportano la chiusura del tratto ... Leggi su romadailynews

GDF : #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-08-2020 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - Raffael25444592 : RT @MarsellaLuca: Immigrato clandestino ad #Ostia strafatto si sdraia per strada e blocca il traffico dopo una rissa. Accade davanti all'ex… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Valdichiana (Km 385,4) e A1… - MAURO72016404 : RT @MarsellaLuca: Immigrato clandestino ad #Ostia strafatto si sdraia per strada e blocca il traffico dopo una rissa. Accade davanti all'ex… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 02-08-2020 ore 09:30 RomaDailyNews Roma, vasto incendio alla Magliana: in corso le operazioni di bonifica

Proseguono incessantemente le operazioni di bonifica dell’area tra il viadotto della Magliana e la via del Mare da parte dei Vigili del fuoco del comando di Roma. Un vasto incendio, dalle ore 6:00, è ...

Incendio alla Magliana, i pompieri proseguono la pulizia dell’area

Proseguono le operazioni di bonifica dell’area tra il viadotto della Magliana e la via del mare da parte dei vigili del fuoco del comando di Roma, a causa del vasto incendio che dalle ore 06,00 era di ...

Proseguono incessantemente le operazioni di bonifica dell’area tra il viadotto della Magliana e la via del Mare da parte dei Vigili del fuoco del comando di Roma. Un vasto incendio, dalle ore 6:00, è ...Proseguono le operazioni di bonifica dell’area tra il viadotto della Magliana e la via del mare da parte dei vigili del fuoco del comando di Roma, a causa del vasto incendio che dalle ore 06,00 era di ...