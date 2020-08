Roma, Smalling vicino ai saluti. In Europa League non ci sarà (Di domenica 2 agosto 2020) Smalling ha finito ieri la sua esperienza alla Roma. Suggestiva, coinvolgente, ma non replicabile. Nonostante tutti i tentativi fatti dalla Roma e la ferma volontà del giocatore, il Manchester United ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma resta lontana l'intesa con il #ManUtd per #Smalling - OfficialASRoma : Triplice fischio ?? Conquistiamo i tre punti e ci assicuriamo il quinto posto. Dzeko ?? Smalling ?? Diawara ?? F… - AlfredoPedulla : #Smalling: sondaggi di #jJuve, #Inter e #Napoli. Ma lui continua ad aspettare la #Roma - sportli26181512 : #Roma, Smalling vicino ai saluti. In Europa League non ci sarà: No del Manchester United, coppa da affrontare senza… - totti561 : RT @siamo_la_Roma: ?? La #Roma si cautela sul mercato ? Mentre si lavora per #Smalling ecco l'accordo con #Vertonghen ?? Le cifre dell'affa… -