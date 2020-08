Sky: “non c’è ancora soluzione al mistero Ilicic” (Di sabato 1 agosto 2020) Continu a incuriosire e a non trovare soluzione quello che è oramai diventato il mistero Josip Ilicic. Secondo quanto si legge su Sky Sport “la soluzione non c’è ancora, la spiegazione sì e non c’entra nulla con il football. Il numero 72 nerazzurro non sta bene, ha problemi personali che sta cercando di risolvere. Non vede il campo ormai dall’11 luglio (58 minuti nel 2-2 contro la Juve all’Allianz Stadium). “Go Atalanta” scriveva il giorno dopo su Instagram. L’ultimo post prima di un lungo silenzio. Da allora nessuna convocazione nelle successive cinque partite. E da circa una settimana ha iniziato a non presentarsi al centro d’allenamento di Zingonia”. Anche il club ha parlato con lui “Il club ha parlato con il ragazzo e ... Leggi su ilnapolista

