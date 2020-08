La Regione Campania istituisce lo psicologo di base. Un servizio per essere di aiuto a tutti (Di sabato 1 agosto 2020) di Luigi Solano* e Federico Conte** Il 27 luglio scorso la Regione Campania ha approvato una legge che istituisce lo psicologo di base, destinato a lavorare in collaborazione con i medici di Medicina Generale e con i pediatri di libera scelta. Non si tratta di una mera affermazione di principio: è infatti prevista una copertura finanziaria, anche se per il momento piuttosto limitata, che permetterà di procedere in breve tempo a instaurare delle convenzioni. Cerchiamo quindi di capire le motivazioni di questa scelta. Fin dalla pubblicazione del testo di Balint, Medico Paziente e Malattia (1957), è noto che almeno il 50% delle richieste che pervengono al Mmg (Medico di Medicina Generale), anche se espresse sotto forma di disturbi somatici, esprimono un disagio di tipo ... Leggi su ilfattoquotidiano

