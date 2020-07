Formula 1 – Coronavirus, Sergio Perez fa chiarezza: “volato in Messico da mia madre dopo l’Ungheria” (Di venerdì 31 luglio 2020) Nella giornata di ieri la Formula 1 ha dovuto fare i conti con la notizia della prima positività di un pilota al Coronavirus. Sergio Perez, driver della Racing Point, è risultato positivo ad un tampone effettuato prima del weekend di Silverstone. Il pilota messicano, attraverso un video pubblicato su Twitter ha fatto chiarezza sulla vicenda spiegando di essere volato in Messico dopo il Gp dell’Ungheria per far visita alla madre. Foto Getty / PoolPerez ha dichiarato: “ciao a tutti. Come sapete, sono risultato positivo per COVID-19. Sono molto triste, senza dubbio è uno dei giorni più tristi della mia carriera. Ho messo tutta la mia preparazione, tutta la mia attenzione su così tante ... Leggi su sportfair

