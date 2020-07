Come collegare tastiera wireless a Smart TV (Di venerdì 31 luglio 2020) I nuovi Smart TV in commercio sono ormai così intelligenti da poter aprire qualsiasi pagina web, anche quella che contiene un video o un film, senza dover passare dal PC o da altri surrogati da connettere alle porte HDMI. Una delle difficoltà più evidenti quando navighiamo sulle pagine web da Smart TV riguarda la scrittura degli indirizzi: il classico telecomando è davvero molto scomodo e anche a tastiera su schermo non è il massimo della comodità.Per poter scrivere gli indirizzi web con la stessa velocità ottenibile su PC vi consigliamo di utilizzare una tastiera wireless, da collegare direttamente alla Smart TV in uso.Nella seguente guida vi mostreremo infatti , con un occhio di riguardo alle tecnologie disponibili e ... Leggi su navigaweb

Nei mesi scorsi la produttività di dipendenti e collaboratori che non si avvalevano del lavoro agile o ne usufruivano solo sporadicamente è scesa, anche a causa di sistemi telefonici obsoleti o poco f ...

