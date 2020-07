Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2020 ore 20:30 (Di giovedì 30 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2020 ORE 20.15 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA A24 Roma TERAMO, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON SCAMBIO DI CARREGGIATA SI PROCEDE A RILENTO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA. IN CHIUSURA, COME DA ORDINANZA DELLA Regione Lazio IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE TUTTI I VIAGGIATORI IN ARRIVO NELLA Regione, CHE NEI QUATTORDICI GIORNI PRECEDENTI HANNO SOGGIORNATO O TRANSITATO IN BULGARIA, RomaNIA E UCRAINA SONO SOTTOPOSTI ALLA QUARANTENA PER UN ... Leggi su romadailynews

