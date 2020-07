Strage di Corinaldo, pene da 10 a 12 anni per la banda dello spray. Un genitore: "Giustizia a metà" (Di giovedì 30 luglio 2020) pene dai 10 ai 12 anni per i 6 imputati per il processo di Corinaldo, nella quale morirono cinque ragazzi e una mamma. "La procura della Repubblica prende atto della decisione del giudice - commenta la procuratrice capo Monica Garulli - e si riserva di valutare le motivazioni della sentenza quando saranno depositate - mi sembra doveroso sottolineare come grazie all'impegno e agli investigatori ci sia stata una celere risposta da parte delle Istituzioni dello Stato. La sentenza è infatti intervenuta a un anno e mezzo di distanza dai fatti". Non è stata riconosciuta l'associazione a delinquere: "Siamo delusi - ha detto uscendo dall'aula il fratello di Benedetta Vitali - non ci aspettavamo questa decisione, siamo amareggiati. Aspettiamo l'altro processo". Un genitore di una delle vittime: ... Leggi su iltempo

