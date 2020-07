Giuseppe Conte: "Non creare confusione, dal primo agosto nessun lockdown" (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Se non si condivide la necessità di prorogare l’emertgenza lo si dica in modo franco al governo ma non si faccia confusione sulla popolazione, perché oggi sui social c’è qualche cittadino convinto che prorogare lo stato d’emergenza significhi rinnovare il lockdown dal primo agosto. Non è affatto così”. A dirlo alla Camera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Governo liberticida? “Affermazioni gravi che non hanno nessuna corrispondenza nella realtà”, spiega Conte rispondendo alle opposizioni.La proroga viene decisa - afferma il premier - “non certo perché si vuole fare un uso strumentale per atteggiamento liberticida, reprimere il dissenso o ridurre ... Leggi su huffingtonpost

mattiafeltri : Giuseppe Conte e le riforme: massì rinviamo tutto a settembre - RaiNews : 'E' doveroso condividere con il Parlamento' la decisione della proroga dello stato di emergenza. Lo dice il premier… - SkyTG24 : Verso la richiesta di proroga dello stato d'emergenza, seguite in diretta l'intervento del premier Giuseppe Conte - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Giuseppe Conte: 'Non creare confusione, dal primo agosto nessun lockdown' - Maurizio_TV : CINQUANTA SFUMATURE DI GIUSEPPE CONTE #Conte Salvini e Meloni -