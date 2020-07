Faggiano: “Prenderei Ounas e Llorente, ma stiamo cambiando proprietà” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato un’intervista a Radio Punto Nuovo in cui ha parlato di possibili trattative col Napoli. Sepe rientra tra i primi cinque portieri della Serie A. Al Napoli era sempre in panchina, sono contento che da noi sia diventato titolare. Ounas e Llorente? Giocano nel Napoli, me li prenderei tutti, ma siamo nel pieno di un cambio proprietà. L'articolo Faggiano: “Prenderei Ounas e Llorente, ma stiamo cambiando proprietà” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

