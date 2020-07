Diritti animali, chiuso l’allevamento degli orrori a Senigallia: un grande passo avanti (Di mercoledì 29 luglio 2020) È cessata l’attività dell’allevamento di suini, situato a Senigallia (An), dove nel 2018 Essere animali ha documentato crudeli violenze inflitte agli animali, su tutte l’uccisione a martellate di una scrofa malata. In seguito alla diffusione dell’indagine, è stata lanciata una petizione che in poco tempo è stata condivisa e firmata da oltre 280mila persone che ne chiedevano la chiusura immediata. L’indagine è stata realizzata da un investigatore sotto copertura assunto come operaio, che ha filmato con una telecamera nascosta molteplici maltrattamenti e violenze del personale nei confronti dei maiali in un allevamento fornitore del Prosciutto di Parma. Tra questi, l’utilizzo del taser elettrico su alcuni maiali impossibilitati a muoversi, trattamenti crudeli durante ... Leggi su ilfattoquotidiano

