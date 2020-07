Maria De Filippi, proposta inaspettata per Queen Mary: matrimonio in vista (Di martedì 28 luglio 2020) Sossio Aruta si sposa con Ursula Bennardo Qualche mese fa, dopo la pausa dovuta al lockdown, nello studio di Uomini e Donne erano stati ospiti Sossio Aruta e Ursula Bennardo. In quell’occasione l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 che si è classificato al terzo posto fece una proposta di matrimonio alla donna che lo ha reso padre della piccola Bianca. Ovviamente la dichiarazione fece commuovere i pochi presenti e soprattutto la padrona di casa Maria De Filippi. E proprio quest’ultima, a distanza di qualche tempo, è protagonista a suo malgrado di queste nozze. Il motivo? Il calciatore camapno ha fatto un appello alla moglie di Maurizio Costanzo chiedendole niente di meno di fargli da testimone. L’ex gieffino chiede a Maria De Filippi da fargli ... Leggi su kontrokultura

Influencer, opinionista, ha iniziato la sua carriera televisiva nel noto programma dedicato ai sentimenti, Uomini e Donne di Maria De Filippi. Un carattere forte forgiato da una vita non sempre facile ...

"Amici di Maria De Filippi", dopo 9 anni di collaborazione dice addio a Real Time

Nella prossima edizione di Amici di Maria de Filippi ci saranno tantissimi cambiamenti a partire dalla messa in onda. Dopo una collaborazione che dura da 9 anni il talent show ha deciso di dire addio ...

