Gli uomini che parlano senza vergogna delle loro fragilità sono un esempio potente per tutti (Di martedì 28 luglio 2020) Parlare del maschile non significa parlare di violenza sulle donne, sebbene la violenza sulle donne sia certamente collegata al maschile o quantomeno ad un certo tipo di modello maschile e la violenza di per sé non abbia genere: un atteggiamento o comportamento violento può averlo chiunque, uomo o donna. Abbiamo un problema, però, se mediaticamente e pubblicamente ogni volta che si parla apertamente del maschile si parla di violenza e viceversa. Il maschile può e deve includere molto altro. Certo la rabbia è un'emozione che si collega culturalmente più legittimamente ad un uomo che ad una donna, ma la rabbia è un'emozione che provano tutte le donne, solo che, per gli uomini, la rabbia è un'emozione maschia appunto, "macha", competitiva, aggressiva ed è spesso questo il modello ...

Lazio, la ripresa con gli uomini contati: Lazzari pronto a tornare

Forma fisica perfetta? No, è l'ora del "Body confident": la tendenza sui social

Con gli eccessi si sbaglia sempre. E’ verità già nota. Sui social si sviluppano ogni giorno novità e tendenze che incuriosiscono. L’ultima è “body confident”. Si tratta di un movimento portato avanti ...

Penultima di campionato, il Lecce a Udine per tentare l’impossibile

Il campionato sta per volgere al termine e la penultima giornata potrebbe essere quella di responsi. Il Lecce, ovviamente, si augura di no, perché i suddetti responsi sarebbero negativi. Ma finché la ...

