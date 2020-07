Bianca Guaccero come non si era mai vista: micro-bikini leopardato e squarcio proibito sul seno, fermi tutti | Guarda (Di martedì 28 luglio 2020) Siamo abituati a vederla in televisione, ovviamente vestita di tutto punto. Si parla di Bianca Guaccero, che su Rai 2 conduce Detto Fatto. E insomma, in bikini non l'avevamo quasi mai vista. E a "colmare questa lacuna" ci pensar direttamente lei, la diretta interessata, che si palesa così come la potete vedere nello scatto qui sotto. "Vi auguro una splendida giornata", scrive in calce alla foto aggiungendo la emoticon di un sole splendente. E così ecco Bianca Guaccero con occhialoni a sole seri, sguardo un poco imbronciato e smalto rosso sulle unghie. A coprirla, solo un bikini leopardato e, con la complicità dell'obiettivo che la riprende dall'alto, ecco uno scorcio "proibito" del ... Leggi su liberoquotidiano

RaiUno : Una serata speciale per raccontare la vita e le canzoni di #FabrizioDeAndré. #UnaStoriaDaCantare STASERA, sabato… - lakers751 : Bianca Guaccero New Photo - OgnibenGiada : RT @DettoFattoRai2: ??TV vs Realtà ?? @bianca_guaccero e @gianpaologambi come li immaginate voi e come sono nella realtà! ?? #dettofattorai ht… - zazoomblog : Bianca Guaccero bikini esagerato: arrivano i commenti “Che gnocca!!”-FOTO - #Bianca #Guaccero #bikini #esagerato: - leone52641 : RT @vecchiocorvo: Enrico Ruggeri - Una storia da cantare ft. Bianca Guaccero -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero Bianca Guaccero, vacanza con il suo nuovo amore: i dettagli che non sfuggono su Instagram DiLei Bianca Guaccero: il microbikini non contiene il seno, i fan vanno in delirio

La splendida conduttrice Rai Bianca Guaccero si mostra con un microbikini leopardato che lascia poco spazio all’immaginazione, i fan perdono la testa. Quella appena conclusa è stata un’annata particol ...

A ottobre, la nostra Bianca Guaccero protagonista di una inedita fiction Rai?

La soubrette, attrice e presentatrice bitontina Bianca Guaccero non si ferma mai. Certo, ora si sta godendo le meritate vacanze dopo il successo di "Detto, fatto", trasmissione che ha superato anche ...

La splendida conduttrice Rai Bianca Guaccero si mostra con un microbikini leopardato che lascia poco spazio all’immaginazione, i fan perdono la testa. Quella appena conclusa è stata un’annata particol ...La soubrette, attrice e presentatrice bitontina Bianca Guaccero non si ferma mai. Certo, ora si sta godendo le meritate vacanze dopo il successo di "Detto, fatto", trasmissione che ha superato anche ...