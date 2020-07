Vertonghen, addio straziante al Tottenham con promessa: “Per ora, addio…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Jan Vertonghen ha confermato il suo addio al Tottenham. Il difensore belga, che era in scadenza di contratto, ha salutato ufficialmente gli Spurs attraverso alcuni messaggi pubblicati sui social. Parole strappalacrime per il classe 1987 che, però, non ha voluto considerare questo come un addio definitivo...Vertonghen, l'ultimo salutocaption id="attachment 997981" align="alignnone" width="816" Vertonghen (getty images)/caption"Il mio tempo in questo club è finito. Un giorno triste per tante ragioni. Mi mancheranno gli amici che ho trovato in questo posto speciale. Lo staff che permette a tutto di andare avanti. Mi mancherà giocare in questo favoloso stadio e soprattutto mi mancherete voi fan". E ancora, rivolgendosi proprio a società e tifosi: "Grazie per il ... Leggi su itasportpress

