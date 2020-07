Shi Zhengli a Science: «Il coronavirus non è partito da Wuhan» (Di lunedì 27 luglio 2020) Contro l’accusa, mai provata, bisogna dirlo, che il coronavirus sia sfuggito dall’Istituto di virologia di Wuhan, scende in campo Shi Zhengli, 56 anni, virologa cinese diventata già famosa qualche mese fa proprio per aver combattuto in maniera molto decisa le parole del presidente americano Trump che, senza alcuna prova scientifica, definì il coronavirus «Virus di Wuhan» e «Virus cinese». Leggi su vanityfair

errantThinker : RT @Corriere: Shi Zhengli, la virologa “Bat Woman”: «Il virus non è uscito da Wuhan, Trump ci chieda... - uOf8EZBVoNdkonr : RT @Corriere: Shi Zhengli, la virologa “Bat Woman”: «Il virus non è uscito da Wuhan, Trump ci chieda... - AvvMennillo : Shi Zhengli, la virologa “Bat Woman”: «Il virus non è uscito da Wuhan, Trump ci chieda... - Corriere : Shi Zhengli, la virologa “Bat Woman”: «Il virus non è uscito da Wuhan, Trump ci chieda... - CosmaiLuca : 'Il coronavirus non è partito da Wuhan': la rivelazione della virologa 'Bat Woman' Shi Zhengli 7 Certo se non dice… -