Sarri e le critiche | «L’allenatore della Juve è un bersaglio continuo» – VIDEO

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus contro la Sampdoria: le sue parole

critiche – «L'allenatore della Juventus sia un bersaglio semplice. Sai che se prendi questo ruolo è così, non ci vedo niente di particolare. Questa cosa non la soffro molto per carattere, anche perché resto concentrato sul campo e sulla squadra. A volte mia moglie a cena mi dice che non riesce a prendere la linea perché penso ad altro».

