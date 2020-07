Giorgia Palmas e Filippo Magnini al mare: è sfida tra pance (Di lunedì 27 luglio 2020) Lui sfoggia addominali perfettamente scolpiti, lei il pancione di una gravidanza che si appresta a volgere al termine. Tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas al mare in Sardegna la “gara” è aperta. “Non so come farlo capire a Filippo che può fare tutti gli addominali che vuole tanto la pancia più bella quest’estate ce l’ho io”, scrive su Instagram l’ex velina. In bikini è strepitosa e il suo compagno non può che darle ragione. In agosto diventeranno genitori di una bambina e Giorgia, dopo aver accuratamente nascosto il pancione durante i primi mesi di attesa approfittando del lookdown, oggi lo sfoggia con orgoglio. Al mare con Filippo, i genitori di lui e la sua ... Leggi su newscronaca.myblog

lakers751 : Giorgia Palmas e Filippo Magnini in vacanza in Sardegna - SkyLory : @Giorgia_Palmas @FiloMagnini Bellissimi #sardegna2020 ?? - DemelasAngela : @Giorgia_Palmas @FiloMagnini @Giorgia_Palmas , la pancia di noi mamme è sempre la piu' bella .. ricorda !! :-) come… - Giorgia_Palmas : Non so come farlo capire a @FiloMagnini che può fare tutti gli addominali che vuole tanto la pancia più bella quest… - SkyTG24 : Giorgia Palmas pubblica un tenero scatto: 'Aspettando te' -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas Giorgia Palmas e Filippo Magnini al mare: è sfida tra pance TGCOM Giorgia Palmas mostra i regali per sua figlia e il pancione più bello (Foto)

Ultimo mese col pancione per Giorgia Palmas che non vede l’ora di tenere tra le braccia la sua bimba ma ancora più emozionato di lei è Filippo Magnini (foto). In tanti le inviano regali per la sua bim ...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sfidano al mare: addominali vs pancione

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono in vacanza in Sardegna e a Cala Sinzias hanno pubblicato una foto che ha collezionato più di 100mila like. Lui sfoggia gli addominali perfetti, lei il pancione di ...

Ultimo mese col pancione per Giorgia Palmas che non vede l’ora di tenere tra le braccia la sua bimba ma ancora più emozionato di lei è Filippo Magnini (foto). In tanti le inviano regali per la sua bim ...Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono in vacanza in Sardegna e a Cala Sinzias hanno pubblicato una foto che ha collezionato più di 100mila like. Lui sfoggia gli addominali perfetti, lei il pancione di ...