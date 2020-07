Giglio (FdI): “Benevento è covid free ma impongono misure illogiche” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota del dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, Domenico Giglio, in merito all’ordinanza comunale emessa nei gironi scorsi dal sindaco Mastella “Scrivo da cittadino prima che ancora da esponente politico. Vorrei capire la logica dietro l’ordinanza comunale di chiudere in determinata ora solo i locali del centro storico e non estenderla all’ intera città se veramente esiste questa esigenza. Non credo che il virus decida di stanziare in zone specifiche, anzi così facendo si va solo a creare concorrenza sleale e spostare la movida da una parte all’altra. In una città che già da prima del lockdown stentava a far decollare la proprio economia, ora sta facendo la propria eutanasia. L’ intero Sannio è zona ... Leggi su anteprima24

Fabrizio Rossi, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto e Simonetta Baccetti responsabile del dipartimento provinciale scuola e cultura per Fratelli d’Italia, sono soddisfatti del disegno ...

L’autorità di regolazione per energia reti e ambiente ARERA con la delibera 158 – scrive Domenico Giglio, dirigente provinciale FdI alle Politiche sociali e giovanili – ha stabilito come misure da ...

