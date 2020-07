Francesca Chillemi, messaggio emozionante sui social: “Sono felice” (Di lunedì 27 luglio 2020) Francesca Chillemi, l’attrice di Che Dio ci aiuti ed ex Miss Italia, su Instagram ha postato un post in cui si dichiara felice, ma perché? Francesca Chillemi (fonte Instagram @FrancescaChillemi )In questo momento la bella siciliana è impegnata con le riprese del telefilm di Rai Uno, Che Dio ci aiuti, insieme a Elena Sofia Ricci, Diana Del Bufalo e altri volti noti della televisione. A causa del Covid, non era certo che quest’anno la serie si riuscisse a partire, ma dato che la situazione si è stabilizzata, verso metà giugno sono iniziate le riprese del telefilm che in termini di share fa tantissimi ascolti. Francesca, poi, è uno dei personaggi più amati di Che dio ci aiuti e i fan, dopo la tragica ... Leggi su chenews

mengoniana30 : @risolutamente Lino Guanciale, Zachary Levi, Zach Efron, Claudio Amendola, Massimo D'apporto, Tom Welling, Gigi Pro… - AndreaDebiasi5 : Notte ad una Delle migliori Miss di sempre Francesca Chillemi @ElenaSofiaOf @pinostra @massimi02112109… - http_sugarbaby : RT @tizianosmile1: Francesca Chillemi che fa gli auguri a Lino Guanciale per il suo matrimonio, vado a piangere in un angolino scusate. - tiziana_oggiano : RT @linoguan_italia: #tbt • 2016 | Lino insieme a Francesca Chillemi tra sorrisi ed abbracci, ritrovandosi sul set della quarta stagione di… - martaxxofficial : RT @linoguan_italia: #tbt • 2016 | Lino insieme a Francesca Chillemi tra sorrisi ed abbracci, ritrovandosi sul set della quarta stagione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Chillemi Francesca Chillemi compie 35 anni Mediaset Play Nozze Lino Guanciale, gli auguri di Alessandra Mastronardi e la reazione dei fan: "Dovevi esserci tu"

Da circa una settimana Lino Guanciale è convolato a nozze con la consorte Antonella Liuzzi, la quale lavora all’università Bocconi di Milano, dove la sua vita è cambiata quando ha conosciuto l’attore ...

Assenteismo alla Provincia di Messina, in appello 20 condanne confermate e 18 assoluzioni

Venti condanne confermate (da un anno e due mesi a un anno e dieci mesi) rispetto al primo grado ma 18 assoluzioni, di cui 16 (Graziella Currenti, Santo Arrò, Anna Burrascano, Giovanni Loria, Andrea V ...

Da circa una settimana Lino Guanciale è convolato a nozze con la consorte Antonella Liuzzi, la quale lavora all’università Bocconi di Milano, dove la sua vita è cambiata quando ha conosciuto l’attore ...Venti condanne confermate (da un anno e due mesi a un anno e dieci mesi) rispetto al primo grado ma 18 assoluzioni, di cui 16 (Graziella Currenti, Santo Arrò, Anna Burrascano, Giovanni Loria, Andrea V ...